Ball in Sicht: Die WM-Favoriten (& starke Teams unter dem Radar) – der WM-Check IIJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 2: Ball in Sicht: Die WM-Favoriten (& starke Teams unter dem Radar) – der WM-Check II
Wer sind die Favoriten auf den WM-Titel? Und welches Team könnte für die große Überraschung des Turniers sorgen? In dieser Folge von Ball in Sicht nehmen Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer die großen Fußballnationen unter die Lupe. Welche Mannschaft bringt die richtige Mischung aus starkem Kader, passendem Trainer und Turniererfahrung mit? Und welche Außenseiter sollte man bei dieser Weltmeisterschaft auf dem Zettel haben? Außerdem diskutieren die beiden über drei der größten Namen des Weltfußballs: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar. Können sie ihren Mannschaften noch entscheidend helfen – oder wäre es für ihre Teams vielleicht sogar besser, ohne sie anzutreten? Viel Spaß mit Ball in Sicht! „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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