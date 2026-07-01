Ball in Sicht: Das 16tel Tipp-Duell: ESP-AUT, POR-CRO, CH-ALG, AUS-EGY, ARG-KAP, KOL-GHAJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 12: Ball in Sicht: Das 16tel Tipp-Duell: ESP-AUT, POR-CRO, CH-ALG, AUS-EGY, ARG-KAP, KOL-GHA
Der Weg zum Titel war bei einer Weltmeisterschaft noch nie so lang – und jetzt beginnt die entscheidende Phase. Deutschland ist raus, aber die WM geht weiter. Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth schauen auf die verbleibenden Sechzehntelfinals und fragen: Welche Teams haben bisher überzeugt – und für wen könnte es jetzt eng werden? Nach der Gruppenphase zählt nicht mehr nur der große Name, sondern die Form aus den ersten Spielen. Wer hat sich als echte Turniermannschaft gezeigt? Und welche Mannschaften müssen in der K.-o.-Phase noch eine Schippe drauflegen? Rüdiger und Klaus tippen die kommenden Duelle und schauen genau auf die Konstellationen: Es gibt klare Favoriten, echte Spitzenspiele – aber auch Begegnungen wie das Duell zweier Außenseiter, bei denen sich plötzlich ein unerwarteter Weg ins Viertelfinale öffnen kann. Von engen Duellen bis zu vermeintlich eindeutigen Aufgaben: Wo ist die Überraschung möglich – und wer zieht am Ende souverän weiter? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Wir danken unserem Werbepartner eBay Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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