Ball in Sicht: Nach dem 7:1 zum WM-Start – wie geht es weiter fürs deutsche Team?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 4: Ball in Sicht: Nach dem 7:1 zum WM-Start – wie geht es weiter fürs deutsche Team?
Deutschland startet mit einem 7:1 gegen Curaçao in die WM – und „Ball in Sicht“ fragt: Wie viel Aussagekraft steckt wirklich in diesem Kantersieg? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth analysieren den Auftakt zwischen Euphorie und Skepsis: vom frühen Führungstor nach sechs Minuten über den kurzen Schockmoment beim 1:1 – dem ersten WM-Tor Curaçaos überhaupt – bis zur anschließenden Dominanz mit 64 % Ballbesitz und 26 Schüssen. Da gibt's viel zu beleuchten Im Mittelpunkt stehen drei Erkenntnisse: Spirit & Präsenz: Die deutsche Mannschaft wirkt mental stabiler als 2018/2022, reagiert nach dem Ausgleich seriös, variabel und kreativ. Reicht das? Taktische Vielfalt: Besonders spannend ist die Bandbreite der Tore: Ein Signal, dass Deutschland mehrere Wege hat, Spiele zu knacken. Ist das schon Grund zum Feiern? Defensive als Baustelle: Rüdiger Barth legt den Finger in die Wunde, denn ein paar Versehen gab es schon. Gegen Top-Teams kann genau das entscheidend werden. Und: Drama, Baby: Jürgen Klopp sorgt mit einem zugespitzten Spruch für Diskussionen über Druck, Solidarität – und mögliche Zukunftsspekulationen. Zum Ausblick: Nächste WM-Aufgaben gegen die Elfenbeinküste und Ecuador – und die große Frage, ob dieses 7:1 der Startschuss für ein tiefes Turnier ist. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQx... Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast... YouTube: / @landinsichtdernews-talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht... tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r... Youtube: / @landinsichtdernews-talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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