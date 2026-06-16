FIFA/Infantino. Trumps Iran-„Deal“. SpaceX. KI & Journalismus. 7:1!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 20: FIFA/Infantino. Trumps Iran-„Deal“. SpaceX. KI & Journalismus. 7:1!
Was macht den Fußball noch glaubwürdig? Wann ist ein Land wirklich „zu voll“? Und wie viel Einfluss können einzelne Menschen mit unfassbarem Reichtum heute ausüben? Gianni Infantino und die FIFA stehen sinnbildlich für die Frage, wie politisch der Fußball geworden ist. Rüdiger Barth und die Runde diskutieren, welches Bild der Weltverband aktuell abgibt – und ob ein fairerer und transparenterer Sport überhaupt noch möglich ist. Im Politikteil sprechen Host Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg über die Schweizer Volksinitiative „Keine 10-Millionen-Schweiz!“ und die Frage, wann ein Land an seine Grenzen kommt. Außerdem geht es um SpaceX und den historischen Börsengang des Unternehmens. Welche Macht entsteht durch ein Vermögen dieser Größenordnung – und was bedeutet es für Wirtschaft und Demokratie, wenn einzelne Unternehmer immer mehr Einfluss gewinnen? Peter Greve blickt auf das Geschäft mit Influencern und die Frage, wer wirklich vom Erfolg der Creator profitiert. Welche Rolle spielen Agenturen und Plattformen – und wie viel Macht haben Algorithmen über Karrieren? Ricardia Bramley spricht anschließend über Kontrollüberzeugungen: Warum glauben besonders junge Menschen und Frauen stärker daran, ihr eigenes Leben beeinflussen zu können? Und bedeutet dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit auch tatsächlich mehr Kontrolle? Zum Abschluss wird es sportlich: Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer sprechen über den Basketball-Erfolg der New York Knicks und die Frage, wie eigentlich große Teams entstehen – und warum manche Mannschaften im entscheidenden Moment über sich hinauswachsen. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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