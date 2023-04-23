Die große emotionale Überraschung aus der HeimatJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 12: Die große emotionale Überraschung aus der Heimat
113 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12
Zwei Wochen vor dem großen Finale müssen die Kandidat:innen noch einmal alles geben, um zu zeigen, dass sie den Sieg und die damit verbundenen 50.000 Euro verdient haben. Auf die verbliebenen acht Teilnehmer:innen wartet neben schweißtreibenden Challenges aber auch eine schöne Überraschung: Einige Angehörige sind angereist, um ihre Liebsten emotional zu unterstützen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen