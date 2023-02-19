Zusammen sind wir starkJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 3: Zusammen sind wir stark
125 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12
Die dritte Woche steht unter dem Motto "Zusammen sind wir stark". Die Teams müssen sich voll und ganz aufeinander konzentrieren, um erfolgreich zu sein. Beim Sport kommen die Kandidat: innen sowohl an ihre körperlichen als auch ihre emotionalen Grenzen. Neben einem anstrengenden Zirkeltraining sollen die eigenen Gefühle innerhalb des Teams reflektiert werden. Die alles entscheidende Waage verrät schließlich, welches Team in dieser Woche besser abgenommen hat!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen