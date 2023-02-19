Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Zusammen sind wir stark

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 19.02.2023
Zusammen sind wir stark

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 3: Zusammen sind wir stark

125 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12

Die dritte Woche steht unter dem Motto "Zusammen sind wir stark". Die Teams müssen sich voll und ganz aufeinander konzentrieren, um erfolgreich zu sein. Beim Sport kommen die Kandidat: innen sowohl an ihre körperlichen als auch ihre emotionalen Grenzen. Neben einem anstrengenden Zirkeltraining sollen die eigenen Gefühle innerhalb des Teams reflektiert werden. Die alles entscheidende Waage verrät schließlich, welches Team in dieser Woche besser abgenommen hat!

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

