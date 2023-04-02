Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Werden jetzt aus Freunden Feinde?

SAT.1Staffel 2Folge 9vom 02.04.2023
Werden jetzt aus Freunden Feinde?

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 9: Werden jetzt aus Freunden Feinde?

125 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12

In dieser Woche werden aus Teampartnern plötzlich Kontrahenten. Im Duell müssen die Kandidat:innen beweisen, wer den stärksten Willen hat, um als Sieger hervorzugehen. Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin beobachten ihre Schützlinge und bewerten, welche Fortschritte sie gemacht haben. Wer schafft es, mühelos einen 60-80 Kilogramm schweren Ball eine Bergstraße hinaufzurollen? Außerdemm hat Campchefin Dr. Christine Theiss noch eine Überraschung für die Teilnehmer:innen parat.

