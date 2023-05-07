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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Zieleinlauf für die Kilo-Kämpfer:innen!

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 07.05.2023
Zieleinlauf für die Kilo-Kämpfer:innen!

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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 14: Zieleinlauf für die Kilo-Kämpfer:innen!

160 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12

Im großen Finale treffen sich die verbliebenen Kilo-Kämpfer:innen zum alles entscheidenden Kräftemessen auf der Waage. Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, wer beim abschließenden Wiegen prozentual zu seinem Ausgangsgewicht am meisten abgenommen hat. Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Weitere Folgen in Staffel 2

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