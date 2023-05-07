Zieleinlauf für die Kilo-Kämpfer:innen!Jetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 14: Zieleinlauf für die Kilo-Kämpfer:innen!
160 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12
Im großen Finale treffen sich die verbliebenen Kilo-Kämpfer:innen zum alles entscheidenden Kräftemessen auf der Waage. Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, wer beim abschließenden Wiegen prozentual zu seinem Ausgangsgewicht am meisten abgenommen hat. Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet eine Siegprämie von 50.000 Euro.
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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
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