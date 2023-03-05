Stillstand ist keine OptionJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 5: Stillstand ist keine Option
125 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12
Die Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa wollen ihre Schützlinge zu Höchstleistungen anspornen. Doch seit einigen Tagen herrscht bei vielen Teilnehmer:innen ein Motivationstief. Auch die Wochen-Challenge verlangt ihnen einiges ab und nicht alle Kandidat:innen kommen unbeschadet davon. Wer kann diese Woche im Kampf gegen die Kilos punkten und wer muss das Camp als nächstes verlassen?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen