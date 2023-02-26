Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 4: Kenne deinen Gegner!
117 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12
Unter dem Motto "Kenne deinen Gegner!" starten die verbliebenen Kandidat:innen in eine neue Woche voller schweißtreibender Herausforderungen. Beim Sport mit Ramin und Sigrid müssen die Teams Leistung zeigen. Wer kann die Übung am längsten durchführen und wer wirft nach kurzer Zeit das Handtuch? Außerdem fischen die Teilnehmer:innen gemeinsam Steine aus dem Meer. Am Ende der Woche entscheidet die Waage, von welchem Teammitglied sich die Trainer diesmal verabschieden müssen.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
