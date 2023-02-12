Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neuen Regeln sorgen für Chaos

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 12.02.2023
Folge 2: Die neuen Regeln sorgen für Chaos

125 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12

Woche zwei bei "Leben leicht gemacht" markiert den Start in die neu eingeführte Camp-Ordnung. Während sich das eine Team im Luxuscamp einfinden kann, kämpft das andere mit der dürftigen Ausstattung des Basiscamps. In der ersten gemeinsamen Sporteinheit bringen Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa ihre Kandidat: innen über deren Schmerzensgrenze hinaus. Wer hält durch und zeigt auf der Waage die besten Ergebnisse?

SAT.1
