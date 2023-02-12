Die neuen Regeln sorgen für ChaosJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 2: Die neuen Regeln sorgen für Chaos
125 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12
Woche zwei bei "Leben leicht gemacht" markiert den Start in die neu eingeführte Camp-Ordnung. Während sich das eine Team im Luxuscamp einfinden kann, kämpft das andere mit der dürftigen Ausstattung des Basiscamps. In der ersten gemeinsamen Sporteinheit bringen Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa ihre Kandidat: innen über deren Schmerzensgrenze hinaus. Wer hält durch und zeigt auf der Waage die besten Ergebnisse?
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen