Showdown: Wer verlässt die Insel als Finalist:in? Jetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 13: Showdown: Wer verlässt die Insel als Finalist:in?
123 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Die Zeit im Camp auf Naxos neigt sich dem Ende zu. Die Kandidat:innen lassen ihre Erlebnisse der letzten Wochen noch einmal gemeinsam Revue passieren. Sieben Teilnehmer:innen kämpfen noch um den Einzug ins große Finale. Doch nur vier von ihnen dürfen die Insel als Finalist:in verlassen. Das Ergebnis der Waage entscheidet und hält am Ende die ein oder andere Überraschung bereit.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen