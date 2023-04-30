Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Showdown: Wer verlässt die Insel als Finalist:in?

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 30.04.2023
Showdown: Wer verlässt die Insel als Finalist:in?

Showdown: Wer verlässt die Insel als Finalist:in? Jetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 13: Showdown: Wer verlässt die Insel als Finalist:in?

123 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12

Die Zeit im Camp auf Naxos neigt sich dem Ende zu. Die Kandidat:innen lassen ihre Erlebnisse der letzten Wochen noch einmal gemeinsam Revue passieren. Sieben Teilnehmer:innen kämpfen noch um den Einzug ins große Finale. Doch nur vier von ihnen dürfen die Insel als Finalist:in verlassen. Das Ergebnis der Waage entscheidet und hält am Ende die ein oder andere Überraschung bereit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen