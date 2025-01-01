Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Alyssas Rache

WarnerStaffel 2Folge 10
Alyssas Rache

Alyssas RacheJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 10: Alyssas Rache

41 Min.Ab 12

Josie überlegt fieberhaft, wie sie die mysteriöse Sanduhr samt der schwarzen Magie ein für alle Mal loswerden kann. Ihre Schwester Lizzie hat schließlich eine rettende Idee - doch dann kommt alles anders als erwartet. Währenddessen treibt erneut ein gefährliches Monster sein Unwesen an der Salvatore School und sorgt für jede Menge Ärger zwischen den Schülern. Als Hope misstrauisch wird, geht sie der Sache auf den Grund. Alaric muss sich zeitgleich seiner Vergangenheit stellen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen