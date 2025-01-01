Legacies
Folge 10: Alyssas Rache
41 Min.Ab 12
Josie überlegt fieberhaft, wie sie die mysteriöse Sanduhr samt der schwarzen Magie ein für alle Mal loswerden kann. Ihre Schwester Lizzie hat schließlich eine rettende Idee - doch dann kommt alles anders als erwartet. Währenddessen treibt erneut ein gefährliches Monster sein Unwesen an der Salvatore School und sorgt für jede Menge Ärger zwischen den Schülern. Als Hope misstrauisch wird, geht sie der Sache auf den Grund. Alaric muss sich zeitgleich seiner Vergangenheit stellen.
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
