Legacies
Folge 3: Du erinnerst mich an jemanden
40 Min.Ab 12
Alaric ist alarmiert, als ein Schüler plötzlich spurlos verschwindet. Gemeinsam mit Dorian und Hope geht er der Sache auf den Grund. Wie sich herausstellt, treibt ein gefährliches Monster, das Jagd auf Werwölfe macht, sein Unwesen in den Wäldern von Mystic Falls. Weil Rafael dadurch in großer Gefahr schwebt, setzt Hope alles daran, ihn zu finden. Dabei trifft sie jedoch erneut auf Landon ...
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen