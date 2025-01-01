Legacies
Folge 7: Das Orakel
41 Min.Ab 12
Landon steckt im Gefühlschaos: Nachdem seine Erinnerungen an Hope zurückgekehrt sind, muss er sich zwischen ihr und Josie entscheiden. Doch diese Wahl fällt ihm alles andere als leicht. In der Zwischenzeit arbeiten Hope und die Saltzman-Zwillinge gemeinsam daran, das Portal von Malivore ein für alle Mal zu schließen. Josie hat eine verrückte Idee, wie sie Landon vor den Geschöpfen der Grube retten können. Dafür muss sie aber erneut auf schwarze Magie zurückgreifen.
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
