Ein neuer Held erhebt sich

WarnerStaffel 2Folge 13
Folge 13: Ein neuer Held erhebt sich

41 Min.Ab 16

Josie hat mit einer enormen Menge dunkler Magie zu kämpfen, die ihren Körper durchströmt. Sie setzt alles daran, um sich und ihre Familie endlich aus der Gefängniswelt zu befreien. Hope hat Angst, dass sich die Prophezeiung des Nekromanten erfüllt und Landon in großer Gefahr schwebt. Außerdem überlegt sie fieberhaft, wie sie die Saltzmans ins Hier und Jetzt zurückholen kann. Derweil trifft Kai an der Salvatore School ein und verfolgt einen teuflischen Plan.

