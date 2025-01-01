Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 11
Folge 11: Amors Pfeile

40 Min.Ab 16

Hope stellt Alyssa zur Rede, die Alaric, Josie und Lizzie mit einem Zauber in die Gefängniswelt verbannt hat. Um ihrer Erzfeindin wichtige Informationen zu entlocken und ihre Freunde zu befreien, braucht sie jedoch MGs Hilfe. Das plötzliche Erscheinen von Amor gibt Hope zusätzlich Rätsel auf. Kurzerhand gibt sie ihren neuen Gast in Landons Obhut. Dieser versucht derweil krampfhaft, seine Freundin zu beeindrucken. Dafür muss er sich allerdings etwas einfallen lassen.

