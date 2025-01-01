Zum Inhalt springenBarrierefrei
Legacies

Ohne deine Hilfe, hätte ich es nicht geschafft

WarnerStaffel 2Folge 9
Ohne deine Hilfe, hätte ich es nicht geschafft

Legacies

Folge 9: Ohne deine Hilfe, hätte ich es nicht geschafft

41 Min.Ab 16

Hope will in Mystic Falls bleiben und versucht, sich in ihrem alten Leben zurechtzufinden. Doch das ist gar nicht so einfach. Derweil möchte Sebastian an der Salvatore School aufgenommen werden. Alaric, der seinen Posten als Schulleiter zurückerobert hat, steht dem Neuzugang misstrauisch gegenüber. Er bittet Landon, Informationen über den Vampir einzuholen und die Eignungstests mit ihm durchzuführen. Wenig später macht Alaric allerdings selbst eine erschreckende Entdeckung.

