Legacies
Folge 2: In diesem Jahr wird alles anders
41 Min.Ab 12
Nach ihrer Rückkehr aus Malivore ist Hope gezwungen, ihr altes Leben hinter sich zu lassen - was ihr zunehmend schwerfällt. Nicht einmal Alaric, der seinen Schulleiterposten an der Salvatore School aufgeben musste, kann sich an ihre Existenz erinnern. Als jedoch erneut ein grauenvolles Monster sein Unwesen in Mystic Falls treibt, arbeiten die beiden abermals zusammen. Derweil ist Lizzie voller guter Vorsätze für das neue Semester. MG wittert daraufhin seine große Chance.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen