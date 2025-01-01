Legacies
Folge 10: Die Geschichte meines Lebens
41 Min.Ab 12
Lizzie ist es gelungen, Hope hinters Licht zu führen. Doch schafft sie es auch, die Tribridin zu töten? Unterstützung erhält sie dabei von Professor Vardemus, der Lizzie durch einen raffinierten Trick etwas Zeit verschafft. Währenddessen kümmern sich MG und seine Freunde in der Salvatore School um einen Neuankömmling, der offenbar gefährliche Monster anlockt.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
