Legacies

Drei Wünsche

WarnerStaffel 4Folge 12
Legacies

Folge 12: Drei Wünsche

41 Min.Ab 12

Hope und Lizzie haben es geschafft, Aurora aufzuspüren. Um herauszufinden was sie vorhat, greift Hope zu brutalen Mitteln. Lizzie, die noch immer durch das Erzeugerband an Hope gebunden ist, gelingt es schließlich, die Tribridin zu überwältigen. Derweil hoffen Landon, Ted und Alaric mithilfe eines Dschinns aus der Vorhölle zu entkommen. Dieser gewährt ihnen drei Wünsche, doch der Preis dafür ist hoch.

