Folge 9: Der neue alte Körper

41 Min.Ab 12

Hope ist fest entschlossen, ihren alten Körper zurückzubekommen und Aurora zur Strecke zu bringen. Diese wiederum muss sich erst noch an ihre neu gewonnenen Fähigkeiten gewöhnen. Derweil verfolgt Lizzie zielstrebig ihren Plan, Hope ein für alle Mal auszuschalten. Als sie sie findet, wird der Hexe jedoch schnell klar, dass es sich dabei nicht um die echte Tribridin handelt. In der Zwischenzeit machen sich Cleo und MG auf die Suche nach Kaleb, der spurlos verschwunden ist.

