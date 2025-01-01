Legacies
Folge 6: Der Weg in den Frieden
41 Min.Ab 16
Während Lizzie verzweifelt nach einem Zauber sucht, um ihren Vater aus dem Koma zu holen, setzt die Super-Squad alles daran, Hope zur Vernunft zu bringen und ihre dunkle Seite zu besiegen. Doch alle Simulationen enden jedes Mal mit demselben schrecklichen Szenario. In der Zwischenzeit versucht Hope, die verbliebenen Mitglieder von Triad aufzuspüren. Dafür benötigt sie die Hilfe eines alten Bekannten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen