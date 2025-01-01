Zum Inhalt springenBarrierefrei
Legacies

Staffel 4Folge 2
Folge 2: Teamarbeit

41 Min.Ab 16

Hope hat begriffen, dass sie und ihre Freunde als Team funktionieren müssen, um Cleo und Landon aus Malivore zu befreien. Dabei ahnt sie nicht, dass Alaric und Kaleb ihr ein wichtiges Detail ihrer letzten Mission verschweigen. Voller Tatendrang entwickelt Hope einen neuen Plan, der jedoch einige Risiken birgt. In der Zwischenzeit versuchen auch Cleo und Landon, einen gemeinsamen Weg aus der Dunkelheit zu finden.

