Legacies
Folge 20: Werde bitte nie ein Fremder
41 Min.Ab 12
Die Salvatore School trauert um Ethan, der sich im Kampf mit dem Götterkönig für seine Freunde geopfert hat. Alaric trifft daraufhin den folgenschweren Entschluss, die Schule aufzugeben. MG und einige andere Schüler wollen diese Entscheidung nicht hinnehmen und kämpfen für den Erhalt ihres Zuhauses. In der Zwischenzeit versucht Landon, Hopes Vater in der Vorhölle ausfindig zu machen. Doch dafür benötigt er Ethans Hilfe ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen