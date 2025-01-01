Legacies
Folge 16: Ohne dich wäre ich nicht hier
41 Min.Ab 12
Hope gelingt es, ihre dunkle Seite aus ihrem Körper zu verdrängen. Um sie auch aus ihrem Verstand zu verbannen, benötigt sie allerdings Lizzies Hilfe. In der Zwischenzeit arbeiten Alaric und seine Schüler an einem Plan, den auferstandenen Gott Ken aufzuhalten. Dieser droht nicht nur die Schule, sondern die gesamte Stadt zu zerstören. Kann die Super Squad mit vereinten Kräften gegen das Himmelswesen bestehen?
Legacies
