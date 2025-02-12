Zum Inhalt springenBarrierefrei
Muss Mama ins Heim

SAT.1Staffel 1Folge 100vom 12.02.2025
23 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Maren Tischer bittet Team Lenßen um Hilfe: Ihr Bruder Johannes will ihre pflegebedürftige Mutter Annegret gegen deren Willen in ein Heim stecken und das Familienhaus verkaufen. Während Maren mit Hilfe von Ingo Lenßen einen höheren Pflegegrad für ihre Mutter beantragt, stößt Team Lenßen auf erschreckende Geheimnisse. Was sind Johannes Motive? Kann Team Lenßen Maren helfen, das Zuhause ihrer Mutter zu retten?

