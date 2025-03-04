Lenßen hilft
Folge 12: Home bittersweet home
23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Auf dem Weg zur Arbeit sieht Team Lenßen, wie Ellen Fischer aus einem Restaurant geworfen wird. Ihr wird Hausfriedensbruch vorgeworfen, doch Ellen beteuert, sie sei nur auf der Tischbank eingeschlafen. Bei einem Gespräch hat Ingo einen alarmierenden Verdacht: Hat seine neue Mandantin Schutz gesucht und deshalb die Nacht im Lokal verbracht?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
