SAT.1Staffel 1Folge 3vom 12.12.2024
23 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Die Krankenpflegerin Anja Braun wendet sich in Sorge an Rechtsanwalt Ingo Lenßen: Das gesamte Ersparte ihrer Mutter Marianne ist plötzlich weg und die Rentnerin verhält sich immer seltsamer. Steckt eine beginnende Demenz dahinter? Die 71-Jährige behauptet, das Geld ihrem Enkel Lukas gegeben zu haben. Doch Lukas streitet alles ab - er habe seine Oma nie um Geld gebeten. Jetzt liegt es an Team Lenßen herauszufinden, was wirklich passiert ist.

SAT.1
