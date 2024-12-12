Lenßen hilft
Folge 10: Ans Messer geliefert
23 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Hilflos wendet sich die alleinerziehende Hanna Möller an das Team Lenßen: Betrüger haben ihre persönlichen Daten gestohlen und nutzen sie für kriminelle Machenschaften. Als wäre das nicht genug, wird ihre Tochter Emma auch noch des Ladensdiebstahls beschuldigt, weswegen jetzt sogar das Jugendamt vor der Tür steht. Die junge Mutter hat Angst, ihre Kinder zu verlieren. Kann Team Lenßen sie vor dem drohenden Verlust bewahren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1