Lenßen hilft
Folge 9: Daddy Cool
23 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Die junge Mutter Laura Konietzka wendet sich fassungslos an Ingo Lenßen: Ihre Schwiegermutter und Vermieterin Silvia hat sie plötzlich vor die Tür gesetzt, während Ehemann Markus und Baby Luca bleiben dürfen. Silvia Konietzka macht ihre Schwiegertochter für die unerklärlichen Stimmungsschwankungen ihres Sohnes verantwortlich. Ist Laura wirklich die Ursache für die Probleme? Team Lenßen versucht sensibel herauszufinden, was wirklich hinter dem familiären Drama steckt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1