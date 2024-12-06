Lenßen hilft
Folge 20: Der große Knall
23 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Ingo Lenßen wird von der aufgelösten Maren Palmer um Hilfe gebeten: Seit Monaten wird sie von ihrem Kollegen Thomas Berg sexuell belästigt. Doch weil er der Sohn ihres Chefs ist, erhält sie keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil - eine Anzeige wegen Verleumdung trifft sie unerwartet. Maren ist sich sicher, nicht die Einzige zu sein, die unter den Übergriffen des Kollegen leidet. Kann Team Lenßen Beweise finden, um ihr endlich zur Gerechtigkeit zu verhelfen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1