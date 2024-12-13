Die Hexe von LichtenbergJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 11: Die Hexe von Lichtenberg
Folge vom 13.12.2024
Ordnungsamt-Mitarbeiterin Tanja Kroll wird von Gastronom Dennis Mack auf Schmerzensgeld verklagt. Dabei hat sie ihn nur zur Seite geschoben, da er ihr zu nah kam. Doch das ist erst der Anfang: Ein verleumderisches Video macht online die Runde, und plötzlich fliegt ein Stein durch ihre Fensterscheibe. Steckt Dennis Mack hinter der Drohung.? Ingo Lenßen muss die Wahrheit ans Licht bringen und Tanja Kroll schützen.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1