Lenßen hilft
Folge 2: SOS fatal
23 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Ingo Lenßen hilft der Krankenschwester Ute Oteke, als diese öffentlich von einer Nachbarin schwer beleidigt wird. Und damit nicht genug: Ihre Tochter Amara hat scheinbar aus Spaß einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst und die alleinerziehende Mutter soll nun für die Kosten aufkommen. Als Team Lenßen den mysteriösen Notruf genauer untersucht, wird klar: Hier geht es um mehr als nur einen Streich. Steckt Tochter Amara in ernsthaften Schwierigkeiten?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1