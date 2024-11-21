Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 21.11.2024
23 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Ingo Lenßen hilft der Krankenschwester Ute Oteke, als diese öffentlich von einer Nachbarin schwer beleidigt wird. Und damit nicht genug: Ihre Tochter Amara hat scheinbar aus Spaß einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst und die alleinerziehende Mutter soll nun für die Kosten aufkommen. Als Team Lenßen den mysteriösen Notruf genauer untersucht, wird klar: Hier geht es um mehr als nur einen Streich. Steckt Tochter Amara in ernsthaften Schwierigkeiten?

