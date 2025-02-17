Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Wo ist meine Tochter

SAT.1Staffel 1Folge 104vom 17.02.2025
Wo ist meine Tochter

Lenßen hilft

Folge 104: Wo ist meine Tochter

24 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Simone Seeger ist verzweifelt: Noch-Ehemann Hannes brachte die gemeinsame Tochter Nala nicht wie vereinbart zurück. Ingo Lenßen nimmt sich der besorgten Mutter an und erfährt, dass Hannes in letzter Zeit immer unzuverlässiger wird. Als er plötzlich auftaucht, eskaliert die Situation - und wenig später ist Tochter Nala verschwunden. Steckt der Vater hinter Nalas Verschwinden? Team Lenßen bringt Licht in die Familienkonflikte.

