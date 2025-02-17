Lenßen hilft
Folge 104: Wo ist meine Tochter
24 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Simone Seeger ist verzweifelt: Noch-Ehemann Hannes brachte die gemeinsame Tochter Nala nicht wie vereinbart zurück. Ingo Lenßen nimmt sich der besorgten Mutter an und erfährt, dass Hannes in letzter Zeit immer unzuverlässiger wird. Als er plötzlich auftaucht, eskaliert die Situation - und wenig später ist Tochter Nala verschwunden. Steckt der Vater hinter Nalas Verschwinden? Team Lenßen bringt Licht in die Familienkonflikte.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
