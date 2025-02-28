Lenßen hilft
Folge 106: Rausgeschmissen
23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Team Lenßen wird von der verzweifelten Jugendamts-Mitarbeiterin Katrin Uhl (49) aufgesucht. Ihr Chef Florian Timm (35) ließ die kleine Mila (7) in Obhut nehmen, da deren Mutter angeblich ihren gewalttätigen Ex erneut in die Wohnung ließ und blaue Flecken an Milas Handgelenk entdeckt wurden. Nun wird Katrin fälschlicherweise beschuldigt, die Adresse der Pflegeeltern verraten zu haben. Ingo Lenßen kämpft für Ruf den Ruf seiner Mandantin und deckt eine gefährliche Intrige auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
