SAT.1Staffel 1Folge 108vom 20.02.2025
23 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Nelly Milberg aufgesucht: Ihre Tochter Sam fühlt sich seit Tagen schlecht, doch der neue Hausarzt Dr. Vogt weigert sich, sie krankzuschreiben. Stattdessen behauptet er, Sam müsse dringend abnehmen. Als wäre das nicht genug, wird Sam von ihrem Chef Mirko Zapke gemobbt und droht, ihren Ausbildungsplatz zu verlieren. Ingo Lenßen kämpft für Sams Rechte und sucht nach den Ursachen der mysteriösen Krankheit.

