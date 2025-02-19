Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Hungerspiele

SAT.1Staffel 1Folge 112vom 19.02.2025
Hungerspiele

Lenßen hilft

Folge 112: Hungerspiele

23 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Rosa Schlee sucht verzweifelt Rat bei Team Lenßen, nachdem ihre Mutter Ida und Tochter Helen in einen Hungerstreik getreten sind, um gegen die Verhältnisse in Idas Wohnung zu kämpfen. Die Hauseigentümerin Ariane Joost ignoriert die Mängel und lässt die Wohnung verfallen. Ingo Lenßen ist sich sicher: hinter den Kulissen wird ein perfides Spiel gespielt. Will Ariane ihre Mieter absichtlich loswerden? Team Lenßen deckt schmutzige Machenschaften auf.

