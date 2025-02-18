Lenßen hilft
Folge 113: Und raus bist du!
23 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Team Lenßen wird von der verzweifelten Witwe Sandy um Hilfe gebeten: Sie wird für einen Wasserschaden im Café verantwortlich gemacht, in dem sie arbeitet. Nach dem Tod ihres Mannes, dem Mitgründer des Cafés, brach für sie eine Welt zusammen und ihr unterliefen immer wieder Fehler. Doch plötzlich wird sie nicht nur für den Schaden zur Rechenschaft gezogen, sondern auch von ihren Kollegen sabotiert. Ingo Lenßen deckt eine finstere Intrige auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1