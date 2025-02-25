Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Hebamme am Limit

SAT.1Staffel 1Folge 114vom 25.02.2025
Hebamme am Limit

Hebamme am LimitJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 114: Hebamme am Limit

23 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Merle Zielke (38) aufgesucht. Die Hebamme wird beschuldigt, die werdende Mutter Indira Klipsch (18) trotz Wehen im Geburtshaus abgewiesen zu haben. Die Mandantin begleitete jedoch bereits eine Entbindung und wollte einen Rettungswagen rufen. Doch Indira und ihr Freund Silas Tappe (20) verlangen nun Schmerzensgeld, da sie behaupten, Merle habe das Leben von Mutter und Kind gefährdet. Team Lenßen kämpft für den Ruf der Hebamme und deckt dunkle Geheimnisse auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen