Lenßen hilft
Folge 114: Hebamme am Limit
23 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Team Lenßen wird von Merle Zielke (38) aufgesucht. Die Hebamme wird beschuldigt, die werdende Mutter Indira Klipsch (18) trotz Wehen im Geburtshaus abgewiesen zu haben. Die Mandantin begleitete jedoch bereits eine Entbindung und wollte einen Rettungswagen rufen. Doch Indira und ihr Freund Silas Tappe (20) verlangen nun Schmerzensgeld, da sie behaupten, Merle habe das Leben von Mutter und Kind gefährdet. Team Lenßen kämpft für den Ruf der Hebamme und deckt dunkle Geheimnisse auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1