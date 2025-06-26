Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 118 vom 26.06.2025
Folge 118: Altwerden für Fortgeschrittene

23 Min. Folge vom 26.06.2025 Ab 12

Altenpflegerin Marie Hansen (43) bittet Team Lenßen um Hilfe: Nach einem dramatischen Asthmaanfall in ihrer Senioren-WG sieht sich Marie mit einer Anzeige der Bewohnerin Hilde Voss (74) konfrontiert. Jetzt steht die Existenz der Einrichtung auf dem Spiel! Und die Ereignisse spitzen sich weiter zu: Verleumdungen im Netz und das Verschwinden eines dementen Bewohners erschüttern die WG. Kann Team Lenßen die Wahrheit aufdecken und das Zuhause der Senioren retten?

SAT.1
