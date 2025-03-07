Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 119vom 07.03.2025
Folge 119: Das Kind des Toten

23 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12

Nancy Freise wendet sich hilfesuchend an Team Lenßen: Nach dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten Joshua Burg droht ihr Schwiegervater Thilo, sie und ihr sechs Wochen altes Baby Linus aus ihrer Wohnung zu werfen. Denn Thilo Burg zweifelt die Vaterschaft seines verstorbenen Sohnes an und fordert einen DNA-Test. Doch eine unerwartete Wendung stellt die Familie erneut vor eine Zerreißprobe. Kann Team Lenßen für Klarheit und Gerechtigkeit sorgen?

