Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Verleih nix

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 26.11.2024
Verleih nix

Verleih nixJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 29: Verleih nix

23 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Ingo Lenßen und sein Team stehen bereit, um für Gerechtigkeit zu sorgen: Sandra Rehm ist am Rande der Verzweiflung. Ihre alte Schulfreundin Melanie Hahn weigert sich, die geliehenen 2.000 Euro zurückzuzahlen, die die alleinerziehende Mandantin dringend braucht. Doch leider hat Sandra Reim keinen Beweis für ihre Barzahlung und die Anwälte müssen den Betrug beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen