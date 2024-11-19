Lenßen hilft
Folge 31: Arm geerbt
23 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Carmen Koch wendet sich geschockt an Ingo Lenßen: Ihr Pflegevater Olaf Busch ist tot, und obwohl er sie nie adoptierte, steht ihr nun ein Erbteil zu - genau wie seinen leiblichen Kindern. Doch damit kam die böse Überraschung: Die Geschwister sollen das Erbe wegen Schulden ausgeschlagen haben. Ist Carmen jetzt die Alleinerbin eines gigantischen Schuldenbergs? Das Team Lenßen nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf Abgründe.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1