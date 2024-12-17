Lenßen hilft
Folge 41: Luca und Luise
23 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Ingo Lenßen wird von Jasmin Jung und ihrem Sohn Luca aufgesucht. Der Schüler ist am Boden zerstört. Ihm wurde der Kontakt zu seiner Stiefschwester Luise von deren Vater Artur Nowak verboten, seit die Patchworkfamilie getrennt ist. Angeblich habe Luca die 10-Jährige zum Schulschwänzen überredet. Ein vermittelndes Gespräch zwischen dem getrennten Paar bleibt leider erfolglos. Kann das Anwaltsteam das Umgangsrecht für den Jungen beim Familiengericht durchsetzen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1