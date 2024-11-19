Lenßen hilft
Folge 42: Wohnen mit der Angst
23 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Ingo Lenßen steht vor einem brisanten Fall: Maribel Simmel und ihre fünfjährige Tochter Thea werden seit Monaten von ihrem Nachbarn terrorisiert. Norman Peters belästigt die Alleinerziehende mit anzüglichen Sprüchen und lauert ihr nackt im Hausflur auf. Doch Norman behauptet, es sei Maribel, die ihm das Leben schwer macht: Er wirft der Mandantin Körperverletzung vor. Die Anwälte müssen beweisen, dass Maribel Simmel das wahre Opfer ist - doch ohne Zeugen wird das schwierig.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1