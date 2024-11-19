Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Wohnen mit der Angst

SAT.1Staffel 1Folge 42vom 19.11.2024
Wohnen mit der Angst

Wohnen mit der AngstJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 42: Wohnen mit der Angst

23 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Ingo Lenßen steht vor einem brisanten Fall: Maribel Simmel und ihre fünfjährige Tochter Thea werden seit Monaten von ihrem Nachbarn terrorisiert. Norman Peters belästigt die Alleinerziehende mit anzüglichen Sprüchen und lauert ihr nackt im Hausflur auf. Doch Norman behauptet, es sei Maribel, die ihm das Leben schwer macht: Er wirft der Mandantin Körperverletzung vor. Die Anwälte müssen beweisen, dass Maribel Simmel das wahre Opfer ist - doch ohne Zeugen wird das schwierig.

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

