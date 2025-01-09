Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 09.01.2025
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Aus Angst um ihren Job sucht Julia Kurz Hilfe bei Team Lenßen. Die 37-Jährige rutschte während ihrer Schicht in einem Restaurant in einer Pfütze aus und erlitt einen schmerzhaften Bänderriss. Doch nun behauptet ihre Chefin, der Unfall sei nach Feierabend passiert. Als Ingo Lenßen erfährt, dass angeblich keiner der Kollegen den Vorfall bemerkt haben will, wird er misstrauisch: Soll seine Mandantin etwa gezielt zum Schweigen gebracht werden?

SAT.1
