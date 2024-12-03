Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 45vom 03.12.2024
Folge vom 03.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen wird um juristischen Beistand gebeten: Elli Teubner steckt in der Krise ihres Lebens. Ihr Mann Gregor verweigert ihr nach 15 Jahren Ehe die Scheidung und will nicht aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Dabei ist er derjenige, der sie mit einer jüngeren Frau betrogen hat. Der ständige Streit setzt besonders ihrer gemeinsamen Tochter Amelie zu. Doch als alles ausweglos scheint, entdeckt Team Lenßen ein schockierendes Geheimnis, das alles verändert ...

